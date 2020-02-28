В РПЦ посоветовали православным в Италии проигнорировать требование закрыть храм из-за коронавируса

13:05 Источник: Интерфакс

У прихожан РПЦ в Италии есть право не подчиняться требованию местных властей закрыть храм из-за коронавируса, заявил в эфире телеканала "Спас" глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.

"Есть в "Основах социальной концепции" такой пункт - в каком случае должны люди оказывать гражданское неповиновение. В данном случае, если приказ начальства, городского или федерального, о каких-то действиях, которые противоречат нашей вере, мы должны им пренебречь", - объяснил он.

По его мнению, подобные запреты говорят о том, что "правительство совершенно безбожное", и "это начало конца".