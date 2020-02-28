Путин и Эрдоган могут встретиться в ближайшее время - Кремль

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты России и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - не исключают встречи в ближайшее время.

Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры двух стран провели в пятницу телефонный разговор. "С обеих сторон подчеркнута необходимость принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии", - отметили в пресс-службе. Кремль подчеркивает, что "условлено активизировать соответствующие межведомственные консультации и проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне".