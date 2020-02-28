Путин и Эрдоган могут встретиться в ближайшее время - Кремль
14:00 28.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президенты России и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - не исключают встречи в ближайшее время.
Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры двух стран провели в пятницу телефонный разговор. "С обеих сторон подчеркнута необходимость принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии", - отметили в пресс-службе. Кремль подчеркивает, что "условлено активизировать соответствующие межведомственные консультации и проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне".
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