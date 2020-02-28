Президент Монголии после визита в Китай помещен на карантин

14:12 Источник: Эхо Москвы

Президент Монголии помещен на карантин после визита в Китай. Поездка монгольской делегации в соседнюю КНР на фоне распространения коронавируса состоялась в знак поддержки китайскому народу и в целях укрепления доверия между странами. Встретившись с лидером Китая Си Цзиньпином, Халтмаагийн Баттулга подтвердил свои благие намерения и заявления конкретными делами – подарил китайцам 30 тысяч баранов.

По возвращении в Улан-Батор президент и высшее руководство Монголии сдали анализы и прошли специальные тесты на наличие вируса прямо в международном аэропорту имени Чингисхана, сообщает ТАСС. О результатах исследований прессе не сообщили.

Интернет-издание Centralasia.media уточняет, что главу государства вместе с главами МИД и МЧС разместили в министерской больнице. Остальных членов делегации разместили в санатории за пределами столицы.

Монгольский президент проведет на карантине две недели. Эхо Москвы