Президент Монголии после визита в Китай помещен на карантин
14:12 28.02.2020 Источник: Эхо Москвы
Президент Монголии помещен на карантин после визита в Китай. Поездка монгольской делегации в соседнюю КНР на фоне распространения коронавируса состоялась в знак поддержки китайскому народу и в целях укрепления доверия между странами. Встретившись с лидером Китая Си Цзиньпином, Халтмаагийн Баттулга подтвердил свои благие намерения и заявления конкретными делами – подарил китайцам 30 тысяч баранов.
По возвращении в Улан-Батор президент и высшее руководство Монголии сдали анализы и прошли специальные тесты на наличие вируса прямо в международном аэропорту имени Чингисхана, сообщает ТАСС. О результатах исследований прессе не сообщили.
Интернет-издание Centralasia.media уточняет, что главу государства вместе с главами МИД и МЧС разместили в министерской больнице. Остальных членов делегации разместили в санатории за пределами столицы.
Монгольский президент проведет на карантине две недели. Эхо Москвы
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