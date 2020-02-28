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Сумма штрафов, наложенных ГИБДД на водителей в 2019 году, превысила 100 млрд рублей

15:00 28.02.2020 Источник: Коммерсант.ru

В 2019 году органы ГИБДД вынесли 142,1 млн (+11% к 2018 году) штрафных постановлений за нарушения правил дорожного движения. Из них 122,1 млн — с помощью камер. Это следует из данных, представленных “Ъ” в МВД, и сведений, опубликованных на сайте Госавтоинспекции.

Сумма наложенных ГИБДД санкций превысила 106,5 млрд руб. (+8,6%). 82,7 млрд руб. составила сумма штрафов, зафиксированных камерами (их получили владельцы транспортных средств), на 20,2 млрд руб. оштрафовали водителей инспекторы.

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