Сумма штрафов, наложенных ГИБДД на водителей в 2019 году, превысила 100 млрд рублей
15:00 28.02.2020 Источник: Коммерсант.ru
Сумма наложенных ГИБДД санкций превысила 106,5 млрд руб. (+8,6%). 82,7 млрд руб. составила сумма штрафов, зафиксированных камерами (их получили владельцы транспортных средств), на 20,2 млрд руб. оштрафовали водителей инспекторы.
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