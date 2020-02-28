В Азербайджане выявили коронавирус у россиянина

14:32 Источник: Интерфакс

В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщает оперативный штаб.

"Это гражданин России, прибывший на территорию Азербайджана из Ирана. Он помещен в инфекционный блок специального режима", - отмечается в информации штаба.

По его данным, заражение россиянина коронавирусом подтверждено тестом, в настоящее время состояние пациента стабильное.