Коронавирус полностью остановил продажу туров у 60% российских турагентств - АТОР

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сообщения в СМИ о распространении нового коронавируса за пределами Китая и приостановка российскими туроператорами реализации туров в КНР, Италию, Иран и Южную Корею привели к тому, что продажи путевок у 60% турагентств полностью остановились. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Одна из наиболее популярных и крупных закрытых профессиональных групп турагентов в социальной сети Facebook - Radio Travel - провела опрос среди турагентств. Респондентам предлагалось оценить влияние текущей ситуации с коронавирусом на их продажи за последнюю неделю февраля в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. На данный момент в опросе приняли участие руководители и менеджеры более 400 турагентств со всей России.

"У 60% турагентов нет продаж", - говорится в сообщении АТОР.