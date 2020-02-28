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Снижение трудовых налогов рассматривается, но нужен аккуратный подход - Мишустин

15:32 28.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопросы снижения трудовых налогов сейчас рассматриваются, но нужен аккуратный и взвешенный подход, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с членами Совета Федераций.

"Что касается вопросов страховых сборов: без сомнения, вопросы, связанные со снижением налогов на труд, рассматриваются. Здесь надо быть аккуратными и взвешивать ситуацию, потому что, как вы понимаете, любое снижение - это дополнительный трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду. И здесь нужно подойти аккуратно", - сказал глава правительства.

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