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В Ульяновске арестован напавший с ножом на учительницу подросток

16:00 28.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Ульяновске арестован подросток, напавший с ножом на учительницу в школе. Такое решение принял сегодня Ленинский суд города.

15-летний школьник арестован на два месяца, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе СКР по региону.

26 февраля во время урока восьмиклассник ударил кухонным ножом 59-летнюю учительницу алгебры и геометрии школы № 81 Ульяновска. Сейчас женщина находится в больнице в отделении хирургии, её состояние оценивается как средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.  Говорит Москва

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