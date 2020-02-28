В Ульяновске арестован напавший с ножом на учительницу подросток
16:00 28.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Ульяновске арестован подросток, напавший с ножом на учительницу в школе. Такое решение принял сегодня Ленинский суд города.
15-летний школьник арестован на два месяца, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе СКР по региону.
26 февраля во время урока восьмиклассник ударил кухонным ножом 59-летнюю учительницу алгебры и геометрии школы № 81 Ульяновска. Сейчас женщина находится в больнице в отделении хирургии, её состояние оценивается как средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Говорит Москва
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