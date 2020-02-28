НАТО выразила соболезнования Турции и призвала к деэскалации и прекращению огня в Идлибе

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО выразила Турции глубокие соболезнования в связи с гибелью солдат в Идлибе и призвала к деэскалации и прекращению огня. Об этом заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге по итогам экстренного заседания Североатлантического совета на уровне послов, созванного по запросу Турции.

"Союзники [по НАТО] выразили глубокие соболезнования Турции в связи с гибелью солдат, а также полную солидарность с Турцией, - сказал он. - Мы призываем к деэскалации и возвращению к прекращению огня".