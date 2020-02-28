Прикрепиться к женской консультации в Москве теперь можно онлайн
16:05 28.02.2020
Жительницы Москвы теперь могут прикрепиться к любой городской женской консультации в онлайн-режиме. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, это стало возможно благодаря внедрению цифровых технологий в столичное здравоохранение.
«Теперь женщинам будет еще удобнее следить за своим здоровьем. Больше не нужно тратить время на поход в консультацию, чтобы подать заявление, - прикрепиться можно на портале mos.ru не выходя из дома», - отмечает заммэра.
Подать электронное заявление просто: нужно в каталоге услуг на mos.ru в разделе «Здоровье» выбрать «Прикрепление к женской консультации», вести паспортные данные, серию и номер московского полиса ОМС, контактный телефон, адрес электронной почты, адрес регистрации и фактического проживания.
Пользователи могут выбрать женскую консультацию из списка рекомендуемых в зависимости от адреса проживания. Но можно найти консультацию и другом районе Москвы.
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