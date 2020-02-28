0
0
137
НОВОСТИ

Прикрепиться к женской консультации в Москве теперь можно онлайн

16:05 28.02.2020

Жительницы Москвы теперь могут прикрепиться к любой городской женской консультации в онлайн-режиме. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, это стало возможно благодаря внедрению цифровых технологий в столичное здравоохранение.

«Теперь женщинам будет еще удобнее следить за своим здоровьем. Больше не нужно тратить время на поход в консультацию, чтобы подать заявление, - прикрепиться можно на портале mos.ru не выходя из дома», - отмечает заммэра.

Подать электронное заявление просто: нужно в каталоге услуг на mos.ru в разделе «Здоровье» выбрать «Прикрепление к женской консультации», вести паспортные данные, серию и номер московского полиса ОМС, контактный телефон, адрес электронной почты, адрес регистрации и фактического проживания.

Пользователи могут выбрать женскую консультацию из списка рекомендуемых в зависимости от адреса проживания. Но можно найти консультацию и другом районе Москвы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:32 28.02.2020
В России расширили перечень облагаемых налогом на роскошь автомобилей
0
14
17:12 28.02.2020
РФ рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию
0
57
17:00 28.02.2020
Турецких военных вне наблюдательных постов в Идлибе быть не должно, отмечено на Совбезе РФ
0
81
16:32 28.02.2020
На проведение голосования по поправкам к Конституции направлено почти 15 млрд рублей
0
124
16:12 28.02.2020
НАТО выразила соболезнования Турции и призвала к деэскалации и прекращению огня в Идлибе
0
154
16:00 28.02.2020
В Ульяновске арестован напавший с ножом на учительницу подросток
0
163
15:55 28.02.2020
Заммэра Сергунина заявила о продлении заявочной кампании премии "Новатор Москвы"
0
156
15:40 28.02.2020
Сергунина: Новая программа обучения волонтеров стартует в Москве
0
170
15:32 28.02.2020
Снижение трудовых налогов рассматривается, но нужен аккуратный подход - Мишустин
0
201
15:12 28.02.2020
Коронавирус полностью остановил продажу туров у 60% российских турагентств - АТОР
0
235

Возврат к списку