В России расширили перечень облагаемых налогом на роскошь автомобилей
17:32 28.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Минпромторг расширил перечень облагаемых налогом на роскошь автомобилей. Теперь в этот список вошли машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.
По действующему законодательству владельцы автомобилей стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. Если машина стоит от 5 до 10 миллионов, то платится налог в двойном размере. Тройной налог положен за модели по цене 10-15 миллионов рублей и возрастом от 10 до 20 лет.
В списке автомобилей, которые облагаются налогом на роскошь, 632 позиции. В основном это новые Audi, BMW, Mercedes, Porsche и так далее. От уплаты повышенного транспортного налога освобождают многодетных родителей, инвалидов, ветеранов ВОВ и боевых действий. Говорит Москва
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