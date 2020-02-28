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В России расширили перечень облагаемых налогом на роскошь автомобилей

17:32 28.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Минпромторг расширил перечень облагаемых налогом на роскошь автомобилей. Теперь в этот список вошли машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.

По действующему законодательству владельцы автомобилей стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. Если машина стоит от 5 до 10 миллионов, то платится налог в двойном размере. Тройной налог положен за модели по цене 10-15 миллионов рублей и возрастом от 10 до 20 лет.

В списке автомобилей, которые облагаются налогом на роскошь, 632 позиции. В основном это новые Audi, BMW, Mercedes, Porsche и так далее. От уплаты повышенного транспортного налога освобождают многодетных родителей, инвалидов, ветеранов ВОВ и боевых действий.  Говорит Москва

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