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Единство страны и вера в Бога должны найти отражение в Конституции РФ - Клишас

18:00 28.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сохранение единства страны и вера в Бога обязательно должны найти отражение в Конституции РФ. Об этом заявил ТАСС в пятницу сопредседатель рабочей группы по изменениям в конституции, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, подчеркнув при этом, что Россия остается светским государством.

"Те идеалы, которые передали нам наши предки, любовь к Отечеству, сохранение единства страны, вера в Бога, с этими идеалами наши предки построили и сохранили для нас великую страну. Россия с учетом многонационального и многоконфессионального, культурного многообразия развивалась как государство, где вера в Бога, признание исторически сложившегося государственного единства многие века были основой развития государства и человека. Указанные положения обязательно должны найти отражение в конституции", - сказал Клишас.

При этом сенатор отметил, что Россия остается светским государством.

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