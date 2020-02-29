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Не менее 18 тыс. сирийских беженцев пересекли границу Турции с ЕС - Эрдоган

16:00 29.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в субботу, что по меньшей мере 18 тыс. сирийских беженцев пересекли границу Турции с ЕС после того, как Анкара открыла ее для них. Трансляцию его выступления вел телеканал Эн-ти-ви.

"По состоянию на сегодняшнее утро, 18 тыс. мигрантов пересекли границу Турции и Европы. И мы впредь больше не будем закрывать эти двери, это будет продолжаться. Мы не в том положении, чтобы кормить такое число беженцев", - сказал турецкий лидер на встрече с депутатами в Стамбуле.

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