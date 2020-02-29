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Более 49% заразившихся коронавирусом в Китае выздоровели, умерли 3,57% - власти

17:00 29.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 49% заразившихся новым коронавирусом в материковой части Китая уже выздоровели, умерли 3,57% заболевших, остальные находятся под наблюдением врачей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в субботу региональными комитетами по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. В то же время, как следует из оглашенной статистики центральных властей, по- прежнему около 7,6 тыс. инфицированных находятся в тяжелом состоянии.

"Во всех регионах в последнее время число выписавшихся из больниц превышает число ежесуточно выявляемых инфицированных. Борьба с вирусом на текущем этапе продемонстрировала свою эффективность", - заявил на пресс- конференции представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая Ми Фэн. Он также отметил, что на нынешнем этапе Китаю крайне важно координировать действия с другими странами, в ряде которых число заразившихся быстро растет. Чиновник подчеркнул, что только путем жесткого контроля можно предотвратить перемещение инфицированных через границу и распространение заболевания.

В среднем по регионам КНР показатель выздоровевших колеблется на уровне 78%, в то время как 10 дней назад он составлял 43%. Наилучшие результаты наблюдаются по-прежнему в Тибетском автономном районе и граничащей с ним с севера провинции Цинхай, где число выздоровевших составило 100%, то есть никто из заболевших не умер. Оптимальная ситуация наблюдается в провинции Ганьсу и Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая, где показатели составили примерно 93% и 90%. Обстановка улучшается и в провинции Хубэй, где зафиксирован главный очаг распространения заболевания: там выздоровели уже около 43% инфицированных - на 28 процентных пунктов больше, чем 19 февраля.

При этом по смертности на первом месте среди регионов стоит Хубэй, где умерли 4,11% заразившихся (2727 человек). На втором месте находится граничащая с Россией провинция Хэйлунцзян (2,7%), где скончались 13 человек. В 26 из 31 региона КНР за последние сутки летальных исходов не зафиксировано. В остальных регионах умерли от одного до двух человек, за исключением провинции Хубэй, где только за минувший день зарегистрировано 45 жертв.

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