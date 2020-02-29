МВД: В марше памяти Немцова в столице участвуют около 8000 человек

16:25 Источник: НГ-Online

В сегодняшней акции в память Бориса Немцова участвуют примерно 8000 горожан, сообщает главное управление МВД РФ по городу Москве.

Согласованная с городскими властями акция оппозиции проводится 29 февраля, организаторы планировали привлечь на неё до 30 тыс. человек. Марш пройдет по внутренней стороне Страстного, Петровского, Рождественского, Сретенского бульваров и проспекту Академика Сахарова до дома 12.

По данным ведомства, на марше в центре столицы охрану порядка и безопасности граждан обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии.