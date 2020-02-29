МВД: В марше памяти Немцова в столице участвуют около 8000 человек
16:25 29.02.2020 Источник: НГ-Online
В сегодняшней акции в память Бориса Немцова участвуют примерно 8000 горожан, сообщает главное управление МВД РФ по городу Москве.
Согласованная с городскими властями акция оппозиции проводится 29 февраля, организаторы планировали привлечь на неё до 30 тыс. человек. Марш пройдет по внутренней стороне Страстного, Петровского, Рождественского, Сретенского бульваров и проспекту Академика Сахарова до дома 12.
По данным ведомства, на марше в центре столицы охрану порядка и безопасности граждан обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии.
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