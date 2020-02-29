Архиепископ Парижский из-за эпидемии коронавируса потребовал изменить обряд причастия
17:30 29.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Архиепископ Парижский Мишель Опети дал распоряжение священнослужителям принять меры, которые должны воспрепятствовать заражению коронавирусом верующих в католических храмах французской столицы. Об этом сообщило в субботу агентство Франс Пресс (АФП) по сведениям, полученным из управления парижской епархии.
В частности, речь идет о введении изменений в обряд причастия. Архиепископ указал, что священникам не следует своими руками класть в рот прихожанину облатку-гостию, изготовленную из хлеба и символизирующую Тело Христово. Верующие теперь должны будут самостоятельно брать их своими руками из рук священника. Также приказано временно не позволять прихожанам причащаться из сосуда с вином, символизирующим Кровь Господа. Вместо этого служка будет макать облатку в вино и подавать причащающемуся.
Кроме того, как сообщил архиепископ, верующим не следует во время церковной службы обмениваться рукопожатиями в знак умиротворения, как это принято у католиков. Также они лишаются теперь возможности перекреститься при входе в храм пальцами, смоченными в святой воде - архиепископ приказал осушить все кропительницы. Архиепископ выразил при этом уверенность, что принимаемые по его указанию меры "будут способствовать борьбе против эпидемии, соответствуя при этом рекомендациям [Минздрава] по противодействию вирусу".
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