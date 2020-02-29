Охранники метро и вокзалов получат электрошокеры
18:30 29.02.2020 Источник: Фонтанка.ру
Со 2 марта сотрудники служб безопасности на транспорте будут вправе использовать электрошокеры и исковые разрядники. Такие меры предусмотрены вступающими в силу поправками в федеральный закон «О транспортной безопасности».
Они предусматривают, что охране объектов транспортной инфраструктуры разрешается применять спецсредства для отражения нападения, пресечения сопротивления или задержания правонарушителей. При этом сотрудники службы безопасности обязаны предупредить об использовании средств, стараться свести к минимум причиняемый нарушителю вред, а в случае получения им телесных повреждений – обеспечить оказание медицинской помощи. Фонтанка
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