0
0
159
НОВОСТИ

Встреча Путина и Эрдогана состоится 5 или 6 марта - глава МИД Турции

19:30 29.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана состоится 5 или 6 марта. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Этот вопрос [о ситуации в Идлибе] может быть решен только на встрече президентов Путина и Эрдогана. Мы сейчас над этим работаем. Встреча состоится в начале марта, 5 или 6 марта", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:00 29.02.2020
ВКС РФ помогают Асаду, но не наносят ударов по турецким военным - Чавушоглу
0
0
20:30 29.02.2020
Власти Японии продолжат подготовку к Олимпиаде
0
78
20:00 29.02.2020
США не будут вмешиваться в дела Афганистана после формирования нового правительства
0
135
19:00 29.02.2020
Толпа в Иране сожгла больницу с зараженными коронавирусом
0
291
18:30 29.02.2020
Охранники метро и вокзалов получат электрошокеры
0
241
18:10 29.02.2020
Парк развлечений «Остров Мечты» в первый день работы уже посетили около 40 000 человек
0
239
18:00 29.02.2020
США заключили мирное соглашение с талибами в Афганистане
0
289
17:30 29.02.2020
Архиепископ Парижский из-за эпидемии коронавируса потребовал изменить обряд причастия
0
298
17:00 29.02.2020
Более 49% заразившихся коронавирусом в Китае выздоровели, умерли 3,57% - власти
0
367
16:25 29.02.2020
МВД: В марше памяти Немцова в столице участвуют около 8000 человек
0
386

Возврат к списку