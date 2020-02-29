Встреча Путина и Эрдогана состоится 5 или 6 марта - глава МИД Турции

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана состоится 5 или 6 марта. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Этот вопрос [о ситуации в Идлибе] может быть решен только на встрече президентов Путина и Эрдогана. Мы сейчас над этим работаем. Встреча состоится в начале марта, 5 или 6 марта", - сказал он.