США заключили мирное соглашение с талибами в Афганистане

18:00 Источник: Эхо Москвы

США заключили мирное соглашение с афганскими талибами. Стороны договорились, что американские войска покинут Афганистан через 14 месяцев.

Встреча представителей США и запрещенной в России террористической группировки «Талибан» (организация запрещена в России) прошла сегодня в столице Катара Дохе. Итогом стало мирное соглашение, которое подписали американский спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера талибов мулла Абдулла Гани Барадар. Как сообщает ТАСС, после подписания документа Халилзад и Барадар пожали друг другу руки.

Соглашение должно положить конец конфликту, который продолжается в Афганистане почти 20 лет. Согласно этому договору, США и НАТО выведут всех военных с территории страны при условии, что «Талибан» будет соблюдать мир. По условиям документа, сначала иностранный воинский контингент будет сокращен примерно до 8,5 тысяч человек в течение 135 дней с момента подписания соглашения. Полный вывод оставшихся сил будет завершен в течение 14 месяцев.

В ходе подписания соглашения госсекретарь США Майк Помпео призвал талибов выполнить свое обещание о разрыве связей с «Аль-Каидой» (организация запрещена в России) и другими террористами. Эхо Москвы