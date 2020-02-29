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США заключили мирное соглашение с талибами в Афганистане

18:00 29.02.2020 Источник: Эхо Москвы

США заключили мирное соглашение с афганскими талибами. Стороны договорились, что американские войска покинут Афганистан через 14 месяцев.

Встреча представителей США и запрещенной в России террористической группировки «Талибан» (организация запрещена в России) прошла сегодня в столице Катара Дохе. Итогом стало мирное соглашение, которое подписали американский спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера талибов мулла Абдулла Гани Барадар. Как сообщает ТАСС, после подписания документа Халилзад и Барадар пожали друг другу руки.

Соглашение должно положить конец конфликту, который продолжается в Афганистане почти 20 лет. Согласно этому договору, США и НАТО выведут всех военных с территории страны при условии, что «Талибан» будет соблюдать мир. По условиям документа, сначала иностранный воинский контингент будет сокращен примерно до 8,5 тысяч человек в течение 135 дней с момента подписания соглашения. Полный вывод оставшихся сил будет завершен в течение 14 месяцев.

В ходе подписания соглашения госсекретарь США Майк Помпео призвал талибов выполнить свое обещание о разрыве связей с «Аль-Каидой» (организация запрещена в России) и другими террористами.  Эхо Москвы

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