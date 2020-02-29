Толпа в Иране сожгла больницу с зараженными коронавирусом

19:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Иране толпа сожгла больницу с заражёнными коронавирусом. Это произошло в городе Бендер-Аббас.

Как передаёт местное телевидение, в медицинское учреждение привезли 10 заболевших. Горожане выразили свой протест. О жертвах среди госпитализированных ничего не сообщается.

Всего в Иране зафиксировано 593 случая заражения. 43 человека скончались. Говорит Москва