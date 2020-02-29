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Толпа в Иране сожгла больницу с зараженными коронавирусом

19:00 29.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Иране толпа сожгла больницу с заражёнными коронавирусом. Это произошло в городе Бендер-Аббас.

Как передаёт местное телевидение, в медицинское учреждение привезли 10 заболевших. Горожане выразили свой протест. О жертвах среди госпитализированных ничего не сообщается.

Всего в Иране зафиксировано 593 случая заражения. 43 человека скончались.  Говорит Москва

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