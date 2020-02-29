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НОВОСТИ

США не будут вмешиваться в дела Афганистана после формирования нового правительства

20:00 29.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон не будет вмешиваться во внутренние дела нового исламского правительства Афганистана, которое будет сформировано в результате межафганских переговоров. Об этом говорится в соглашении между США и движением "Талибан" (запрещено в РФ), которое была подписано в субботу в столице Катара Дохе.

"США будут стремиться к экономическому сотрудничеству ради восстановления [страны] с новым афганским исламским правительством, которое будет определено в результате межафганского диалога и переговоров, и не будет вмешиваться в его внутренние дела", - отмечается в документе.

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