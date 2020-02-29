0
0
78
НОВОСТИ

Власти Японии продолжат подготовку к Олимпиаде

20:30 29.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Власти Японии продолжат подготовку к Олимпиаде, несмотря на коронавирус. По словам премьер-министра страны Синдзо Абэ, они сделают всё возможное, чтобы обеспечить безопасность спортсменов и зрителей в ходе Игр.

На днях член Международного олимпийского комитета Дик Паунд сообщил, что МОК рассматривает отмену соревнований. В свою очередь президент комитета Томас Бах заявил, что он надеется на проведение Олимпиады-2020 в Токио в соответствии с расписанием. Игры должны пройти с 24 июля по 9 августа.

Сейчас в Японии отменяются массовые мероприятия, концерты, закрываются школы. В стране зафиксировано 945 случаев заражения коронавирусом. По данным медиков, 11 человек скончались, ещё около 50 находятся в тяжёлом состоянии, передаёт РИА Новости.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:00 29.02.2020
ВКС РФ помогают Асаду, но не наносят ударов по турецким военным - Чавушоглу
0
0
20:00 29.02.2020
США не будут вмешиваться в дела Афганистана после формирования нового правительства
0
135
19:30 29.02.2020
Встреча Путина и Эрдогана состоится 5 или 6 марта - глава МИД Турции
0
159
19:00 29.02.2020
Толпа в Иране сожгла больницу с зараженными коронавирусом
0
291
18:30 29.02.2020
Охранники метро и вокзалов получат электрошокеры
0
241
18:10 29.02.2020
Парк развлечений «Остров Мечты» в первый день работы уже посетили около 40 000 человек
0
239
18:00 29.02.2020
США заключили мирное соглашение с талибами в Афганистане
0
289
17:30 29.02.2020
Архиепископ Парижский из-за эпидемии коронавируса потребовал изменить обряд причастия
0
298
17:00 29.02.2020
Более 49% заразившихся коронавирусом в Китае выздоровели, умерли 3,57% - власти
0
367
16:25 29.02.2020
МВД: В марше памяти Немцова в столице участвуют около 8000 человек
0
386

Возврат к списку