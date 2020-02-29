Власти Японии продолжат подготовку к Олимпиаде
20:30 29.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Власти Японии продолжат подготовку к Олимпиаде, несмотря на коронавирус. По словам премьер-министра страны Синдзо Абэ, они сделают всё возможное, чтобы обеспечить безопасность спортсменов и зрителей в ходе Игр.
На днях член Международного олимпийского комитета Дик Паунд сообщил, что МОК рассматривает отмену соревнований. В свою очередь президент комитета Томас Бах заявил, что он надеется на проведение Олимпиады-2020 в Токио в соответствии с расписанием. Игры должны пройти с 24 июля по 9 августа.
Сейчас в Японии отменяются массовые мероприятия, концерты, закрываются школы. В стране зафиксировано 945 случаев заражения коронавирусом. По данным медиков, 11 человек скончались, ещё около 50 находятся в тяжёлом состоянии, передаёт РИА Новости. Говорит Москва
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