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НОВОСТИ

ВКС РФ помогают Асаду, но не наносят ударов по турецким военным - Чавушоглу

21:00 29.02.2020 Источник: Интерфакс

ВКС России по-прежнему оказывают поддержку сирийским правительственным войскам, однако в ударах по турецким военным в Идлибе не участвуют, заявил в субботу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Режим Асада и его союзники наносят удары по населенным пунктам, больницам, школам и позициям турецких военных (в провинции Идлиб - ИФ). Россия поддерживает режим Асада, однако нельзя сказать, что ВКС России наносят авиаудары по турецким военным", - приводит слова министра агентство "Анадолу".

"Турция прилагает совместные с Россией усилия для обеспечения устойчивого мира в Идлибской зоне деэскалации", - добавил Чавушоглу.

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