08:52 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Смертная казнь за распространение наркотических средств в особо крупном размере вводится в Абхазии. Соответствующий закон вступает в силу в воскресенье, сообщили ТАСС в парламенте страны.

В апреле 2019 года парламент Абхазии принял закон, ужесточающий наказание за незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере. Помимо существенного увеличения штрафов, закон предусматривает пожизненное лишение свободы или смертную казнь с конфискацией имущества. В связи с мораторием на смертную казнь, действующим с 2007 года, эта мера будет заменена на пожизненное лишение свободы. В Абхазии проблему наркомании считают угрозой национальной безопасности страны.