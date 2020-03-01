Смертная казнь за распространение наркотических средств в особо крупном размере вводится в Абхазии
08:52 01.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Смертная казнь за распространение наркотических средств в особо крупном размере вводится в Абхазии. Соответствующий закон вступает в силу в воскресенье, сообщили ТАСС в парламенте страны.
В апреле 2019 года парламент Абхазии принял закон, ужесточающий наказание за незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере. Помимо существенного увеличения штрафов, закон предусматривает пожизненное лишение свободы или смертную казнь с конфискацией имущества. В связи с мораторием на смертную казнь, действующим с 2007 года, эта мера будет заменена на пожизненное лишение свободы. В Абхазии проблему наркомании считают угрозой национальной безопасности страны.
НОВОСТИ
- 09:06 01.03.2020
- Трамп заявил, что США начнут "немедленно" выводить часть войск из Афганистана
- 09:04 01.03.2020
- Обновлены данные по числу зараженных коронавирусом в мире
- 09:00 01.03.2020
- В первый день весны в Москве ожидается до 4-5 градусов тепла
- 08:58 01.03.2020
- Власти шатата Вашингтон ввели режим ЧС из-за коронавируса
- 21:00 29.02.2020
- ВКС РФ помогают Асаду, но не наносят ударов по турецким военным - Чавушоглу
- 20:30 29.02.2020
- Власти Японии продолжат подготовку к Олимпиаде
- 20:00 29.02.2020
- США не будут вмешиваться в дела Афганистана после формирования нового правительства
- 19:30 29.02.2020
- Встреча Путина и Эрдогана состоится 5 или 6 марта - глава МИД Турции
- 19:00 29.02.2020
- Толпа в Иране сожгла больницу с зараженными коронавирусом
- 18:30 29.02.2020
- Охранники метро и вокзалов получат электрошокеры
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать