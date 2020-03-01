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НОВОСТИ

Власти шатата Вашингтон ввели режим ЧС из-за коронавируса

08:58 01.03.2020

Власти американского штата Вашингтон ввели на его территории в субботу режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте губернатора штата Джея Инсли.

"Это позволит нам получить ресурсы, в которых мы нуждаемся", - подчеркнул он. Власти американских городов и штатов обычно объявляют о введении данного режима в случае стихийных бедствий. Это позволяет им запрашивать у федеральных властей дополнительные средства и ресурсы, а также привлекать к выполнению различных задач Национальную гвардию США. Вашингтон стал первым из американских штатов, где власти предприняли данную меру из-за коронавируса.

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