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В первый день весны в Москве ожидается до 4-5 градусов тепла

09:00 01.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переменная облачность без осадков и до 4-5 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице температура воздуха составит 3-5 градусов тепла. Ночью ожидается до плюс 4 градуса тепла. Местами возможна гололедица.

Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.

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