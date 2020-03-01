В первый день весны в Москве ожидается до 4-5 градусов тепла
09:00 01.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переменная облачность без осадков и до 4-5 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в столице температура воздуха составит 3-5 градусов тепла. Ночью ожидается до плюс 4 градуса тепла. Местами возможна гололедица.
Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.
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