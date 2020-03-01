0
0
0
НОВОСТИ

Трамп заявил, что США начнут "немедленно" выводить часть войск из Афганистана

09:06 01.03.2020 Источник: Интерфакс

США немедленно начинают первый этап вывода войск из Афганистана, заявил американский президент Дональд Трамп. 

"Я рассчитываю, что начнём сегодня. Мы немедленно начнём делать это", - сказал он, отвечая в Белом доме на соответствующий вопрос журналиста.

Быстрый вывод части сил из Афганистана - один из пунктов соглашения, заключённого в Дохе между США и афганским движением "Талибан" (запрещено в РФ).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:04 01.03.2020
Обновлены данные по числу зараженных коронавирусом в мире
0
16
09:00 01.03.2020
В первый день весны в Москве ожидается до 4-5 градусов тепла
0
27
08:58 01.03.2020
Власти шатата Вашингтон ввели режим ЧС из-за коронавируса
0
34
08:52 01.03.2020
Смертная казнь за распространение наркотических средств в особо крупном размере вводится в Абхазии
0
47
21:00 29.02.2020
ВКС РФ помогают Асаду, но не наносят ударов по турецким военным - Чавушоглу
0
784
20:30 29.02.2020
Власти Японии продолжат подготовку к Олимпиаде
0
741
20:00 29.02.2020
США не будут вмешиваться в дела Афганистана после формирования нового правительства
0
925
19:30 29.02.2020
Встреча Путина и Эрдогана состоится 5 или 6 марта - глава МИД Турции
0
848
19:00 29.02.2020
Толпа в Иране сожгла больницу с зараженными коронавирусом
0
1333
18:30 29.02.2020
Охранники метро и вокзалов получат электрошокеры
0
876

Возврат к списку