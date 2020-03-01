Трамп заявил, что США начнут "немедленно" выводить часть войск из Афганистана

09:06 Источник: Интерфакс

США немедленно начинают первый этап вывода войск из Афганистана, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Я рассчитываю, что начнём сегодня. Мы немедленно начнём делать это", - сказал он, отвечая в Белом доме на соответствующий вопрос журналиста.

Быстрый вывод части сил из Афганистана - один из пунктов соглашения, заключённого в Дохе между США и афганским движением "Талибан" (запрещено в РФ).