Мацуев: Орган в "Зарядье" поднимет уровень культуры страны еще выше
10:42 01.03.2020
Открытие органа в зале "Зарядье" поможет приобщать больше молодежи к классической музыке, полагает знаменитый пианист Денис Мацуев. "Зарядье" - прекрасный современный зал с потрясающей акустикой, - говорит Мацуев. - Вот уже два сезона я играю в этом зале концерты и вижу среди публики много молодежи, которая приходит в новое современное здание услышать музыку, посмотреть на архитектуру. Теперь в "Зарядье" есть орган. Это прекрасная возможность приобщить еще больше молодежи к классической музыке, еще выше поднять уровень культуры нашей страны".
Самый большой орган Москвы был представлен 29 февраля в концертном зале "Зарядье", этот инструмент - один из крупнейших в Европе - 85 регистров. Орган был спроектирован и произведен французской органостроительной компанией Muhleisen специально для московского концертного зала с учетом его объёма, акустики и архитектурных особенностей.
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