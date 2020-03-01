Путин: Нужно особо посмотреть на экономические последствия вспышки коронавируса
11:15 01.03.2020 Источник: Интерфакс
Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, но необходимы дополнительные меры для того, чтобы снизить его влияние на экономику, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В России делается все необходимое (для борьбы) с этим опасным заболеванием, приняты соответствующие меры, ситуация в целом под контролем. Но, что касается непосредственно экономического влияния вспышки коронавируса, здесь нам нужно посмотреть особо, как нам реагировать на то, что происходит", - сказал Путин на совещании, посвященном состоянию мирового рынка нефти.
В связи с этим президент отметил, что "решил сегодня собраться с руководителями ведущих нефтегазовых компаний и посоветоваться, как мы будем реагировать на то, что происходит именно в мировой экономике".
"Здесь негативные последствия уже дают о себе знать, затрагивают всю систему мирохозяйственных связей, практически все государства, учитывая сегодняшнюю высочайшую взаимозависимость и взаимосвязанность экономик", - подчеркнул глава государства.
НОВОСТИ
- 21:00 29.02.2020
- ВКС РФ помогают Асаду, но не наносят ударов по турецким военным - Чавушоглу
- 12:30 29.02.2020
- Пентагон подписал контракт на производство противотанковых ракетных комплексов для Украины и Грузии
- 13:32 28.02.2020
- ВС Турции поразили более 200 целей сирийской армии в Идлибе - Минобороны Турции
- 11:05 28.02.2020
- Попавшие под огонь сирийских войск турецкие военные находились среди боевиков - МО РФ
- 10:05 28.02.2020
- Турция заявила об уничтожении военного конвоя сирийских войск
- 09:20 28.02.2020
- Китайский корабль в Тихом океане направил лазер на американский самолет-разведчик - ВМС
- 09:05 28.02.2020
- Число турецких военных, погибших в Идлибе, превысило 30
- 11:05 27.02.2020
- Сирийские войска успешно отразили все атаки боевиков на Саракиб в Идлибе - источник
- 14:00 25.02.2020
- Шойгу назвал маршала Язова человеком-легендой
- 09:32 25.02.2020
- Скончался маршал Дмитрий Язов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать