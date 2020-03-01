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Путин: Нужно особо посмотреть на экономические последствия вспышки коронавируса

11:15 01.03.2020 Источник: Интерфакс

Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, но необходимы дополнительные меры для того, чтобы снизить его влияние на экономику, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В России делается все необходимое (для борьбы) с этим опасным заболеванием, приняты соответствующие меры, ситуация в целом под контролем. Но, что касается непосредственно экономического влияния вспышки коронавируса, здесь нам нужно посмотреть особо, как нам реагировать на то, что происходит", - сказал Путин на совещании, посвященном состоянию мирового рынка нефти.

В связи с этим президент отметил, что "решил сегодня собраться с руководителями ведущих нефтегазовых компаний и посоветоваться, как мы будем реагировать на то, что происходит именно в мировой экономике".

"Здесь негативные последствия уже дают о себе знать, затрагивают всю систему мирохозяйственных связей, практически все государства, учитывая сегодняшнюю высочайшую взаимозависимость и взаимосвязанность экономик", - подчеркнул глава государства.

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