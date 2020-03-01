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НОВОСТИ

Президент Турции приедет в Москву 5 марта - СМИ

12:45 01.03.2020 Источник: Интерфакс

Президент Турции Реджеп Эрдоган намерен 5 марта посетить Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает в воскресенье турецкая газета "Сабах". Лидеры двух стран обсудят ситуацию, складывающуюся в сирийской провинции Идлиб, отмечает газета.

Ранее, 28 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил "Интерфаксу", что Путин и Эрдоган, как ожидается, встретятся в Москве на следующей неделе, конкретная дата прорабатывается. "Сейчас прорабатывается встреча в Москве на высшем уровне. Она состоится либо пятого, либо шестого марта", - сказал Песков.

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