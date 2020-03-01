Валерий Гергиев: Орган в "Зарядье" уникален по своему звучанию

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Представленный накануне публике в концертном зале «Зарядье» орган уникален, считает худрук Мариинского театра Валерий Гергиев. Дирижер, который также является председателем наблюдательного совета по творческому развитию зала «Зарядье», считает, что это концертное пространство обладает уникальной акустикой. «Важность органа в «Зарядье» сложно переоценить. С этим событием можно поздравить всех любителей музыки. Это уникальный инструмент, - полагает Гергиев. - Теперь зал «Зарядье» вступил в негласное соревнование с известнейшими мировыми залами. Любой органист в мире будет считать для себя почетным приехать в Москву и сыграть на этом органе. Это привлечет в Москву и многих известных мировых исполнителей».

По словам Гергиева, орган создавался на двух фабриках: компании «Мюлляйзен» в Страсбурге и интонировочной мастерской маэстро Даниэля Керна. «За акустику зала «Зарядье» я отвечал полностью и на всех этапах считал своей главной задачей не допустить ни малейшей ошибки. Это было непросто, но мы справились. Уникальная акустика зала и прекрасное богатое звучание инструмента порадовало всех. И теперь мы, россияне, можем поздравить друг друга с тем, что все получилось», - сказал музыкант.

Инаугурация Большого концертного органа в Московском концертном зале «Зарядье» прошла 29 февраля: за сутки 24 лучших органиста мира демонстрировали любителям музыки звучание нового музыкального инструмента.