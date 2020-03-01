Турция объявила об успешности операции в Идлибе "Весенний щит"
13:42 01.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил в воскресенье, что в сирийском Идлибе с 27 февраля проводится операция под названием "Весенний щит".
"Успешно продолжается операция "Весенний щит", которая была начата 27 февраля в ответ на подлое нападение на турецких военных. На сегодняшний момент были обезврежены один БПЛА, восемь вертолетов, 103 танка, 72 гаубицы, три системы ПВО и 2212 военных режима [президента Сирии Башара Асада]", - приводит его слова телеканал Эн-ти-ви.
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