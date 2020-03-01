В Минобороны опровергли информацию о поражении Су-24 ВКС РФ в небе Идлиба
13:45 01.03.2020 Источник: НГ-Online
"Информация со ссылкой на интернет-ресурсы боевиков о якобы поражении из ПЗРК самолета Су-24 России в воздушном пространстве над зоной деэскалации Идлиб - фейк. Самолёты ВКС России выполняют задачи в обычном режиме", - говорится в сообщении Минобороны России.
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