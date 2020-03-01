0
0
164
НОВОСТИ

В Минобороны опровергли информацию о поражении Су-24 ВКС РФ в небе Идлиба

13:45 01.03.2020 Источник: НГ-Online

"Информация со ссылкой на интернет-ресурсы боевиков о якобы поражении из ПЗРК самолета Су-24 России в воздушном пространстве над зоной деэскалации Идлиб - фейк. Самолёты ВКС России выполняют задачи в обычном режиме", - говорится в сообщении Минобороны России.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:10 01.03.2020
Минобороны Турции: Мы не нацелены на противостояние с Россией
0
128
13:42 01.03.2020
Турция объявила об успешности операции в Идлибе "Весенний щит"
0
189
13:28 01.03.2020
Валерий Гергиев: Орган в "Зарядье" уникален по своему звучанию
0
170
12:45 01.03.2020
Пианист Борис Березовский назвал новый орган в "Зарядье" шедевром
0
236
12:45 01.03.2020
Президент Турции приедет в Москву 5 марта - СМИ
0
229
11:15 01.03.2020
Путин: Нужно особо посмотреть на экономические последствия вспышки коронавируса
0
373
10:54 01.03.2020
Ученые подсчитали, сколько своих граждан убьют США, если применять ядерное оружие
0
431
10:42 01.03.2020
Мацуев: Орган в "Зарядье" поднимет уровень культуры страны еще выше
0
360
09:06 01.03.2020
Трамп заявил, что США начнут "немедленно" выводить часть войск из Афганистана
0
487
09:04 01.03.2020
Обновлены данные по числу зараженных коронавирусом в мире
0
539

Возврат к списку