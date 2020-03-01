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Минобороны Турции: Мы не нацелены на противостояние с Россией

14:10 01.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция не желает противостояния с Россией, но будет жестко отвечать на любые атаки на свои войска в Идлибской зоне деэскалации, заявил в воскресенье турецкий министр обороны Хулуси Акар.

"Мы не нацелены на противостояние с Россией. Наша единственная цель заключается в том, чтобы остановить расправы, чинимые сирийским режимом, радикализацию и миграцию", - приводит слова Акара Анатолийское агентство новостей.

"Основываясь на праве на самооборону, Турция будет наносить мощные удары в ответ на любые атаки на расположение войск в Идлибской зоне деэскалации, в том числе в районе наблюдательных пунктов", - добавил он.

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