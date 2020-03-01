В Идлибе Турция сбила два сирийских самолета - СМИ

15:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турецкие войска сбили в воскресенье два самолета сирийских ВВС в провинции Идлиб. Об этом сообщило государственное сирийское агентство САНА.

По его информации, "силы турецкого режима сбили два самолета сирийской правительственной армии в провинции Идлиб".