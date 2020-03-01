В Москве говорят об ответных мерах на арест сотрудников "Спутника" в Турции - СМИ

17:03 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ответные меры в отношении турецких медиа последуют в скором времени. Об этом заявил ТАСС в воскресенье дипломатический источник в Москве в связи с задержанием в Турции сотрудников новостного агентства Sputnik ("Спутник") Турция.

"Ответные меры в отношении турецких СМИ не заставят себя ждать", - отметил собеседник агентства.