Турецкая прокуратура решила освободить сотрудников "Спутника"
17:50 01.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турецкая прокуратура не нашла состава преступления у трех журналистов агентства "Спутник". Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении столичной прокуратуры.
"Состава преступления у трех сотрудников агентства "Спутник" не обнаружено, было принято решение об их освобождении", - говорится в документе.
Как сообщила журналистам одна из освобожденных, они были вызваны в прокуратуру из-за материала агентства "Украденная провинция": почему Франция передала Турции [область] Хатай 80 лет назад". Однако журналисты объяснили, что они не имеют отношения к этой статье.
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