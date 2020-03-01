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Турецкая прокуратура решила освободить сотрудников "Спутника"

17:50 01.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турецкая прокуратура не нашла состава преступления у трех журналистов агентства "Спутник". Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении столичной прокуратуры.

"Состава преступления у трех сотрудников агентства "Спутник" не обнаружено, было принято решение об их освобождении", - говорится в документе.

Как сообщила журналистам одна из освобожденных, они были вызваны в прокуратуру из-за материала агентства "Украденная провинция": почему Франция передала Турции [область] Хатай 80 лет назад". Однако журналисты объяснили, что они не имеют отношения к этой статье.

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