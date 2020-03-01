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НОВОСТИ

Иностранцам въехать в Россию через Дальний Восток теперь будет проще

18:44 01.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон о распространении упрощенного порядка въезда иностранных граждан в Россию по электронным визам на автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО). Документ опубликован на официальном интернет- портале правовой информации в воскресенье.

Законом устанавливается, что иностранные граждане могут прибывать в Россию на основании обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронного документа не только через определяемые правительством РФ воздушные пункты пропуска через государственную границу на территории Дальневосточного федерального округа, но и через автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска.

При этом расширение упрощенного порядка въезда по электронным визам на железнодорожные и морские пункты пропуска документом не предусматривается. Как отмечают разработчики инициативы, на железнодорожных пунктах пропуска техническая возможность проверки электронных виз отсутствует, а морские порты, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, иностранными гражданами не востребованы.

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