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Возобновить расследование убийства Листьева предложили Собчак, Пивоваров и Чепель

19:20 01.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель обратились в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой вернуть дело об убийстве журналиста Владислава Листьева в производство. Об этом говорится в обращении журналистов, текст которого размещен на станице Собчак в соцсети Instagram.

Листьев погиб от двух выстрелов 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице Москвы. Следователи связывали преступление с его деятельностью на посту гендиректора ОРТ (ныне Первый канал). В 2009 году следствие было приостановлено.

"Мы, Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель - журналисты, независимо друг от друга выпустившие фильмы-расследования об убийстве Влада Листьева, - обращаемся к главам Следственного комитета и Генеральной прокуратуры с призывом возобновить расследование дела об убийстве журналиста, - указано в обращении. - Мы знаем, что в апреле 2009 года следствие по уголовному делу было приостановлено. Но мы уверены, что у следователей достаточно материалов для продолжения работы и передачи дела в суд".

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