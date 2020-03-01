Тайных договренностей с талибами Америка не заключала - Помпео
20:40 01.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты не заключали с движением "Талибан" (запрещено в РФ) никаких дополнительных тайных договоренностей, которые не были бы отражены в основном соглашении, подписанном в субботу. Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу Си-би-эс госсекретарь США Майкл Помпео.
"Открытая версия документа была опубликована вчера. У него есть две составные части, касающиеся выполнения соглашения, они являются секретными", - признал глава американской дипломатии. По его словам, эти "военные документы" были включены в соглашение с целью обеспечения безопасности американских военнослужащих.
"Нет никаких дополнений к соглашению, с которыми не будет возможности ознакомиться у членов Конгресса", - заверил Помпео. "Никаких тайных договоренностей нет", - еще раз подчеркнул он. "Это абсолютно прозрачное соглашение", - подчеркнул госсекретарь. "Документ, опубликованный вчера - это полная версия соглашения. Составные части, касающиеся выполнения, будут доступны всем членам Конгресса", - еще раз добавил он.
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