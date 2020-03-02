Карантинные меры на севере Италии продлены до 8 марта

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте принял декрет, продлевающий срок действия мер по борьбе с распространением коронавируса. Как указывается в обнародованном в воскресенье заявлении пресс- службы правительства, 10 городов в северной области Ломбардия и один город в соседней Венето, где выявлены локальные вспышки заболевания, вызванного коронавирусом, будут оставаться в полной изоляции до 15 марта.



Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом в Италии превысило 1,5 тыс., 34 человека скончались.

