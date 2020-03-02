Карантинные меры на севере Италии продлены до 8 марта
07:00 02.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом в Италии превысило 1,5 тыс., 34 человека скончались.
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