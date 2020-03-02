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Аделина Сотникова: Хочу сказать одно: с профессиональным спортом это точно все

07:10 02.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая в истории России и СССР олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры. Об этом она сообщила в эфире программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия-1".

В последний раз фигуристка участвовала в соревнованиях в сезоне-2015/16.

"Официально хочу сказать одно: с профессиональным спортом это точно все, потому что в данный момент я хочу быть здоровой, счастливой, - сказала Сотникова. - Мне грустно и тяжело это говорить. Я так же буду радовать своих поклонников и фанатов, но уже не на профессиональной арене, хотя я безумно скучаю, когда смотрю соревнования, у меня сердце разрывается, потому что хочется, но, к сожалению, здоровье не позволяет. Хочу сказать всем большое спасибо за поддержку, за любовь ко мне, это действительно большая моя семья, фигурная история не закончена, но официально спорт закрыт".

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