Тепло и пасмурно, прогнозам синоптиков, будет в Москве 2 марта

07:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, небольшие осадки и плюсовая температура ожидают москвичей в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Днем в столице температура воздуха составит от 4 до 6 градусов тепла, местами ожидаются небольшие осадки", - отмечается в сообщении. В ночь на вторник температура может опуститься до плюс 2 градусов. Синоптики предупреждают, что ночью и с утра местами будет наблюдаться гололедица.

Ожидается ветер южного направления со скоростью 5-10 м/ с, местами возможны порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.