Тепло и пасмурно, прогнозам синоптиков, будет в Москве 2 марта
07:20 02.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Облачная погода, небольшие осадки и плюсовая температура ожидают москвичей в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
"Днем в столице температура воздуха составит от 4 до 6 градусов тепла, местами ожидаются небольшие осадки", - отмечается в сообщении. В ночь на вторник температура может опуститься до плюс 2 градусов. Синоптики предупреждают, что ночью и с утра местами будет наблюдаться гололедица.
Ожидается ветер южного направления со скоростью 5-10 м/ с, местами возможны порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.
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