Общее число зараженных "Уханьской пневмонией" в мире приближается к 90 тыс человек
07:30 02.03.2020 Источник: Интерфакс
Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и на утро понедельника превысило 88 тыс. 929 человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.
При этом на Китай приходится 80 тыс. 026 подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 8 тыс. 903, увеличившись за минувшие сутки более чем на 2,2 тыс. случаев.
Всего в мире зарегистрировано 3,044 случая летального исхода заболевания, в материковом Китае - 2 тыс. 912. Число жертв коронавируса вне материковой части Китая выросло за сутки со 109 до 132.
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