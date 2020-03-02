В России падает количество выданных кредитных карт - СМИ
07:40 02.03.2020 Источник: РБК
Выдача кредитных карт россиянам в январе 2020 года снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце (по сравнению с тем же периодом прошлого года), следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» за период с 2015 года (есть у РБК). Количество оформленных карт упало на 21,7% (до 540,2 тыс. штук), а в денежном выражении (суммарный лимит по кредиткам) выдачи рухнули на 22,7%, до 22,8 млрд руб.
Наблюдаемая динамика — это продолжение тренда на охлаждение сегмента потребкредитования из-за действий регулятора, говорит вице-президент агентства Moody’s Ольга Ульянова. Кроме того, январь — «низкий сезон» для кредитования физлиц, поэтому «общие тренды проявились в этом месяце еще более заметно», поясняет аналитик. Меры Банка России сказались на розничном кредитовании в январе, подтверждает гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин, хотя «апогей», по его оценке, пришелся на осень.
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