Не исключено, что списки «Единой России» на выборах в Госдуму возглавит Путин - СМИ

07:50 Источник: Коммерсант.ru

Источники “Ъ” утверждают, что партия власти намерена обеспечить себе конституционное большинство на будущих думских выборах за счет одномандатных округов. За счет перераспределения голосов, которые могут быть поданы за малые партии, «Единая Россия» при ее текущих рейтингах возьмет чуть более половины депутатских кресел, распределяемых по списку. В этом случае провластным одномандатникам понадобится победа в 180–190 округах. Помочь партии выставить проходных кандидатов может «Общероссийский народный фронт». Источники “Ъ” также не исключают сценария, при котором на думских выборах списки «Единой России» возглавит Владимир Путин.

Кремль рассчитывает на конституционное большинство по итогам думских выборов 2021 года, говорят источники “Ъ”, близкие к администрации президента. Это особенно важно в преддверии президентских выборов 2024 года, в которых, скорее всего, уже не будет участвовать Владимир Путин: большинство в парламенте пригодится для обеспечения стабильности перехода.