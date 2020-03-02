0
0
116
НОВОСТИ

Теплая зима обрушила биржевые цены на газ

08:30 02.03.2020 Источник: Интерфакс

Непривычно теплая, почти весенняя погода в феврале заставила производителей вывести новые значительные объемы газа на биржу, что обернулось совершено незимним падением цен. В результате некоторые крупные покупатели смогли полностью покрыть свою потребность в голубом топливе только за счет биржевого газа.

Средняя температура воздуха в России (в зоне ЕЭС России) в феврале 2020 года оказалась более чем на 4 градуса Цельсия выше, чем годом ранее, а разница с позапрошлым годом оказалась почти 7 градусов. Это был самый теплый февраль за последние четыре года. Но все же февраль 2016 года был теплее нынешнего (на 0,3 градуса), свидетельствуют данные "Системного оператора ЕЭС".

В результате объем торгов газом на СПбМТСБ в феврале 2020 года вырос до 1,845 млрд кубометров - это максимум за последние два с половиной года (в июле 2017 года продали 1,867 млрд кубов).

Рост объемов обрушил цены не просто к уровням минувшего лета, а к уровням до июльской 1,4-процентной индексации цен "Газпрома" (биржевые цены неизбежно следуют за изменениями регулируемых цен).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:20 02.03.2020
Задерживается введение бесплатного доступа россиян к социально значимым интернет-ресурсам
0
33
09:05 02.03.2020
Путин подписал закон о расширении программы маткапитала
0
62
09:00 02.03.2020
Россия не сможет гарантировать безопасность турецкой авиации в Сирии
0
80
07:50 02.03.2020
Не исключено, что списки «Единой России» на выборах в Госдуму возглавит Путин - СМИ
0
189
07:40 02.03.2020
В России падает количество выданных кредитных карт - СМИ
0
195
07:30 02.03.2020
Общее число зараженных "Уханьской пневмонией" в мире приближается к 90 тыс человек
0
213
07:20 02.03.2020
Тепло и пасмурно, прогнозам синоптиков, будет в Москве 2 марта
0
199
07:10 02.03.2020
Аделина Сотникова: Хочу сказать одно: с профессиональным спортом это точно все
0
204
07:00 02.03.2020
Карантинные меры на севере Италии продлены до 8 марта
0
211
20:40 01.03.2020
Тайных договренностей с талибами Америка не заключала - Помпео
0
805

Возврат к списку