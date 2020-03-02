Теплая зима обрушила биржевые цены на газ
08:30 02.03.2020 Источник: Интерфакс
Непривычно теплая, почти весенняя погода в феврале заставила производителей вывести новые значительные объемы газа на биржу, что обернулось совершено незимним падением цен. В результате некоторые крупные покупатели смогли полностью покрыть свою потребность в голубом топливе только за счет биржевого газа.
Средняя температура воздуха в России (в зоне ЕЭС России) в феврале 2020 года оказалась более чем на 4 градуса Цельсия выше, чем годом ранее, а разница с позапрошлым годом оказалась почти 7 градусов. Это был самый теплый февраль за последние четыре года. Но все же февраль 2016 года был теплее нынешнего (на 0,3 градуса), свидетельствуют данные "Системного оператора ЕЭС".
В результате объем торгов газом на СПбМТСБ в феврале 2020 года вырос до 1,845 млрд кубометров - это максимум за последние два с половиной года (в июле 2017 года продали 1,867 млрд кубов).
Рост объемов обрушил цены не просто к уровням минувшего лета, а к уровням до июльской 1,4-процентной индексации цен "Газпрома" (биржевые цены неизбежно следуют за изменениями регулируемых цен).
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