Россия не сможет гарантировать безопасность турецкой авиации в Сирии
09:00 02.03.2020 Источник: RNS
Россия не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в Сирии после того, как Дамаск принял решение закрыть воздушное пространство над провинцией Идлиб, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.
«На фоне резко обострившейся обстановки в воздушном пространстве над провинцией Идлиб сирийское правительство было вынуждено объявить о его закрытии. В этих условиях командование российской группировки войск не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в небе Сирии», — приводит слова Журавлева пресс-служба центра.
Ранее сирийские власти объявили о закрытии воздушного пространства в северо-западном регионе Сирии, в частности, над провинцией Идлиб, сообщало агентство SANA. Как заявило верховное командование ВС Сирии, любые самолеты, нарушившие воздушное пространство, будут рассматриваться как враждебные и будут сбиты. RNS
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