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Путин подписал закон о расширении программы маткапитала

09:05 02.03.2020 Источник: Известия

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 1 марта, подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала, согласно которому выплаты будут получать семьи после рождения первого ребенка. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Семьи, где с 1 января текущего года, родится или будет усыновлен первый ребенок получат по 466 тыс. рублей. За второго и каждого следующего ребенка будет выплачиваться по 616 тыс. рублей, пишет «Газета.Ру».

Программа продлевается до конца 2026 года, выплаты будут ежегодно индексировать.

Срок выдачи сертификата сократят до пяти дней. В настоящее время он составляет 15 дней. За счет электронного взаимодействия ведомств сертификат можно будет получить в беззаявительном порядке. Срок выдачи средств маткапитала сократится с 30 до 10 дней. Право на получение маткапитала на первого ребенка теперь распространяется и на отцов — единственных усыновителей ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года. Одинокие отцы второго и последующих детей также получат полагающиеся выплаты.  Известия

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