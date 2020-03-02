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Задерживается введение бесплатного доступа россиян к социально значимым интернет-ресурсам

09:20 02.03.2020 Источник: Коммерсант.ru

Внедрение бесплатного доступа россиян к социально значимым интернет-ресурсам, планировавшееся с 1 марта, задерживается: Минкомсвязь не смогла вовремя согласовать выход соответствующего постановления правительства. Список бесплатных ресурсов предполагается подготовить к апрелю, а к июлю должен быть утвержден проект постановления о возмещении затрат операторов. Минкомсвязь оценивает их в 5,7 млрд руб. в год, но сами компании говорят о 150 млрд руб.  Коммерсантъ

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